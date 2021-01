Rixa familiar deixa dois mortos e um ferido em Nova Cruz Homem matou primo e um caseiro e deixou o tio baleado. Depois disso, ainda ateou fogo na casa da família.

A disputa por terras de uma família no município de Nova Cruz deixou dois mortos e um ferido, na tarde deste sábado (21). Depois de matar o primo e um funcionário da granja, Pedro Erminio da Silva, conhecido como Pedro Brejeiro, ainda tentou matar o tio. Depois disso, o acusado pôs fogo na casa da família e fugiu.



De acordo com policiais do Batalhão da Polícia Militar de Nova Cruz, Pedro Brejeiro tinha uma rixa com o tio Valdemar Cordeiro do Vale e com o primo Romildo Cordeiro do Vale. Os três são da mesma família, mas, há algum tempo vinham disputando terras na região.



Na tarde deste sábado, no entanto, a história teve um desfecho trágico. Pedro foi até a granja do tio, na comunidade Serrote dos Bezerras, distante 18km de Nova Cruz, e acabou matando o primo Romildo, o caseiro da família, Antonio Paulino, e atirando contra Valdemar, que sobreviveu aos disparos.



Após os dois homicídios e uma tentativa, Pedro Brejeiro ateou fogo na casa e fugiu. Policiais informaram a reportagem do Nominuto.com que a propriedade da família Vale ficou completamente destruída. A polícia realiza agora diligências na tentativa de encontrar o acusado.