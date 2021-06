Wallyson: "Em primeiro lugar hoje está o Atlético/PR" Atacante pode enfrentar o ABC, seu ex-clube, falou do momento especial que vive, mas destacou que o foco é ajudar sua atual equipe a vencer.

O atacante Wallyson falou com exclusividade à reportagem do portal Nominuto.com e descreveu o momento especial que está vivendo como profissional de futebol.



O ex-abcdista deixou claro que, hoje, em primeiro lugar vem o Atlético/PR, clube que defende e que vai dar tudo para ajudar a vencer, mesmo sendo contra seu ex-clube, ABC, partida que será realizada nesta quarta-feira (8) pela Copa do Brasil.



Wallyson disse não saber se começa jogando, o que só deve ser definido no treino de hoje à tarde, e que será realizado no estádio Frasqueirão.



Demonstrando a mesma humildade de sempre, Wallyson falou sobre vários assuntos, sempre fazendo questão de destacar a importância do ABC e das pessoas do clube na sua formação profissional.



Veja os principais pontos da entrevista do macaibense.



Nominuto - Como está Wallyson hoje no Atlético Paranaense?



Wallyson - Hoje é minha casa. Fui muito bem recebido, sempre tratado com muito carinho. Claro que no começo aconteceram as dificuldades comuns de adaptação, pois tratava-se de uma outra realidade, outra cidade, diferente demais, outro estado, costumes diferentes. Confesso que até pensei que não conseguiria, mas sempre quis ser profissional de futebol e por isso temos que encarar e ultrapassar todas as adversidades. Hoje estou absolutamente adaptado, entrosado, preparado fisicamente e lutando por um lugar no time titular, mas sem pressa.



Nominuto - Como vai ser o reencontro com a Frasqueira do ABC?



Wallyson - Acho que será muito emocionante. Mas não creio que atrapalhe meu rendimento caso eu seja escalado para jogar, no começo, ou no decorrer da partida. Vai sim rolar um sentimento diferente, mas estou focado na responsabilidade de ajudar meu clube e meus companheiros a passarem para fase seguinte da Copa do Brasil e precisamos tomar muito duidado.



Nominuto - E as disputas em campo contra os ex-companheiros?



Wallyson - Será natural. Você já jogou futebol e sabe que as amizades, boas, permanecem, amigos se enfrentam todos os dias em campo, existe o respeito, mas uma determinação primeira que é tentar levar seu time atual à vitória. O ponto importante numa partida como essa é que a gente sabe que não haverá agressões gratuitas, muita disputa, mas um respeito entre os lados.



Nominuto - Quanto falta para Wallyson ser titular absoluto do Atlético/PR?



Wallyson - Acho que estou integrado ao plantel do Atlético. O professor (Geninho) já deu mostras de que confia no meu futebol, disputei pelo menos umas três partidas oficiais, fiz um gol (na vitória de 4 a 1 sobre o Engenheiro Beltrão, dia 25 de março) e estou muito feliz no grupo. Acho que a tendência é crescer.



Nominuto - Como é defender uma equipe como o Atlético/PR?



Wallyson - Olha é uma honra muito grande. O Atlético hoje é uma das maiores equipes do Brasil em todos os sentidos. Na estrutura, no estádio, na força de sua torcida e na importância para o futebol brasileiro. Tanto que nosso foco é disputar competições nacionais – Copa do Brasil e Brasileiro da Série A – para vencer, assim como temos a obrigação de disputar o título paranaense sempre. Para mim é uma realização profissional muito grande poder defender esse grande clube.



Nominuto - Jogadores do ABC estão preparando uma homenagem, um abraço especial antes do jogo. Como vai ficar o coração?



Wallyson - Balançado (risos). Só deixei amigos de verdade aqui no ABC, Ben-Hur, Gabriel, Rodriguinho, Fabiano, Ranieri, Rogerinho, Joca (roupeiro), Cléber (supervisor) todos com quem convivi, o presidente Judas Tadeu, “seu” Flávio ( Anselmo), “seu” Nilson (Mário) e todo mundo que sempre me ajudou. Vai ser um momento especial, mas tenho que saber separar, pois hoje em primeiro lugar vem o profissionalismo, o Atlético.



Nominuto - Uma pergunta que não quer calar: vai ter comemoração se sair um gol de Wallyson?



Wallyson - Em primeiro lugar vem o Atlético/PR (desconversando), e se eu fizer um gol serei discreto, mas vou comemorar sim, pois cada gol será muito importante na minha carreira. Assim como no gol de um companheiro vou sim correr para o abraço e se for meu, a mesma coisa. Mas sempre deixando claro o meu carinho e respeito pela torcida do ABC, com quem sempre mantive uma relação muito especial.



Nominuto - Pessoas ligadas ao Atlético falam que você pode começar a partida hoje, está preparado para enfrentar o ABC?



Wallyson - Estou sim. Acho que estou preparado para enfrentar qualquer adversário. Se for começando ou entrando depois vou dar o máximo para que minha equipe consiga uma boa vitória.



Nominuto - Tem uma mensagem para a torcida do ABC?



Wallyson - Tem sim. De agradecimento sempre por tudo que ela representou e representa para mim. E, claro, hoje pedindo compreensão, pois estou do outro lado, defendendo outra equipe e tenho que me dedicar na mesma forma. Mando um abraço a todos, e adianto que vou compreender se escutar alguma vaia (risos).