Apenas seis açudes do RN ainda não sangraram

Elpídio Júnior Açude Cruzeta.

Na manhã desta quinta-feira (7), foi confirmada a sangria do açude Esguicho, do município de Ouro Branco. O reservatório tem capacidade para 21 milhões de metros cúbicos. Com a sangria, a capacidade hídrica do Rio Grande do Norte já atinge 99,5 % de sua totalidade.Os 40 reservatórios que já chegaram a capacidade máxima foram Encanto, no município de Encanto, Passagem, em Rodolfo Fernandes , Beldroega, em Paraú, Novo Angicos, em Angicos, Riacho da Cruz, em Riacho da Cruz, Pataxó, localizado em Ipanguaçu, Mendubim, em Assu, Campo Grande, em São Paulo do Potengi, Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari, Cruzeta, em Cruzeta, Dourado, em Currais Novos , Rio da Pedra e Alecrim, em Santana do Matos, Passagem das Traíras, em São José do Seridó, Pilões, no município de Pilões, Apanha peixe, em Caraúbas, Brejo, em Olho D ’água dos Borges, Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas, o Boqueirão, em Angicos, Carnaúba, em São João do Sabugi.Além deles, Armando Ribeiro Gonçalves, em Assu, Santa Cruz, em Apodi, Morcego, em Campo Grande , Umari, em Upanema, Jesus Maria José, em Tenente Ananias , Pau dos Ferros, em Pau dos Ferros, Sabugi, em São João do Sabugi, Caldeirão de Parelhas, em Parelhas, Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz , Poço Branco, em Poço Branco , Bonito II, em São Miguel , Santana, em, Rafael Fernandes, Flechas, em José da Penha, 25 de março, em Pau dos Ferros, Marcelino Vieira, em Marcelino Vieira , Malhada Vermelha, em Severiano Melo , Rodeador, em Umarizal, Trairi, em Tangará, Itans, em Caicó e Esguicho, em Ouro Branco.