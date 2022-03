Caso Maisla: com reconhecimento de corpo, polícia procura por assassino

Fotos: Abelardo Nunes Partes do corpo da menina estavam em terreno baldio.

Na manhã desta quinta foram encontrados a cabeça, uma parte de tórax, as pernas, os braços e os pés da menina. “É ela mesmo, não tem mais como negar. Vi o rostinho dela e logo percebi que era a minha sobrinha querida”, falou Selma Mariana, tia de Maisla.As partes encontradas nesta quinta, assim como o pedaço de tórax e a perna encontradas nesta quarta, também estavam com muitas marcas de facadas. “O rosto da menina tem pelo menos três grandes facadas, o que mostra a crueldade da pessoa que fez isso com ela”, disse um policial.A polícia ainda não sabe a hora e o local onde Maisla foi assassinada e esquartejada. "Eu acho muito difícil que ela tenha sido morta e esquartejada na casa do principal suspeito, pois o local estava muito limpo. Com certeza ele fez essa barbárie em outro lugar, separou as partes do corpo dela em sacolas e depois saiu por aí jogando em terrenos baldios", disse Selma Mariana.As partes encontradas nesta quinta estavam em uma travessa ao lado de um campo de futebol por trás da agência da Caixa Econômica Federal, nas proximidades do terreno baldio onde outras partes foram deixadas.A delegada Adriana Shirley de Freitas Caldas, da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), não quis falar com a imprensa após a confirmação de que o corpo encontrado era mesmo de Maisla. “Está confirmado que é ela e agora vamos trabalhar pela elucidar logo esse crime”, limitou-se a dizer.Ela não confirmou, mas fontes doadiantaram que ainda hoje a polícia deve pedir a prisão temporária do principal suspeito do crime, que está foragido.