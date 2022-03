Sem funcionar, Parque da Cidade gasta R$ 43 mil em energia elétrica Parque encontra-se com prédio em reforma; previsão para conclusão das obras, segundo Kalazans Bezerra, é agosto.

Mesmo funcionando parcialmente, aberto somente para caminhadas, o Parque da Cidade consumiu de abril a maio R$ 43 mil em conta de energia. Os dados foram divulgados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (12).



Porém, o titular da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Kalazans Bezerra, informou que os números são referentes ao trimestre e que, quando o parque começar efetivamente a funcionar, o valor pago em energia elétrica ficará em torno de R$ 60 mil mensais.



Segundo o secretário, a Prefeitura está concluindo ainda uma obra no prédio e tentando resolver problemas sérios deixados pela gestão anterior.



Ele citou o caso dos elevadores, que especificaram um modelo e instalaram outro. “O especificado, que não foi instalado, tinha um sistema de bateria acumulada que, caso faltasse energia, ele levaria até a próxima saída. Já o que tem no parque, não possui sistema de resgate de pessoas e o fabricante já disse que não tem solução”.



Para solucionar o problema, Bezerra afirmou que a Prefeitura pretende adaptar um gerador. O Parque da Cidade possui três elevadores na torre e mais um plano inclinado. Os quatro aparelhos custaram aos cofres públicos quase R$ 1 milhão.



Por recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e exigência da construtora responsável pelas obras no prédio, os funcionários tiveram que deixar o prédio. “Durante as obras, os funcionários da Semurb estão preparando programas ambientais e educacionais para serem implantados no parque”, comentou ele, garantindo que em agosto o Parque da Cidade estará em pleno funcionamento.



Kalazans Bezerra fez questão de ressaltar a importância do Parque da Cidade. “O parque tem uma grande importância ambiental e turística para Natal”, declarou.