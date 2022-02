Palmeiras tem ampla vantagem no confronto contra o Sport

05/05/09 - Palmeiras 1 x 0 Sport - Libertadores

15/03/09 - Palmeiras 1 x 1 Sport - Libertadores

08/04/09 - Sport 0 x 2 Palmeiras - Libertadores

04/08/08 - Palmeiras 0 x 3 Sport - Brasileiro

08/06/08 - Sport 2 x 0 Palmeiras - Brasileiro

No confronto com o adversário de hoje na Libertadores - Sport de Recife - o Palmeiras tem o dobro de vitórias do oponente. Num total de 45 jogos, o Verdão venceu 24, aconteceram 9 empates e apenas 12 derrotas. Os paulistas marcaram 67 gols contra apenas 48 dos pernambucanos.Como visitante, o Palmeiras também tem ampla vantagem sobre o Sport no retrospecto geral: em 25 jogos, são 15 vitórias [40 gols], 4 empates e 6 derrotas [25 gols].Primeiro jogo da história entre os dois clubes e também do estádio Ilha do Retiro: 25/05/1955, Sport 1x2 Palmeiras, no estádio Ilha do Retiro/PE. Gols: Jair e Humberto (P), Eliezer (S).A competição que os dois clubes mais se enfrentaram foi pelo Campeonato Brasileiro. Foram 23 jogos, com 12 vitórias do Palmeiras [34 gols], 5 empates e 7 vitórias do Sport [25 gols].Na história da Copa Libertadores, foram 3 jogos entre os dois clubes, dois na 1a. Fase e outro nas Oitavas de Final da competição deste ano. Na 1a. Fase na Ilha do Retiro, o Palmeiras venceu por 2x0, gols de Keirrison e Maurício Ramos. No Palestra Itália, o placar ficou no 1x1, gols de Keirrison (P) e Wilson (S).Na partida de ida disputada no Palestra Itália, pelas Oitavas de Final, o Palmeiras venceu por 1x0, gol do atacante Ortigoza. A equipe jogou com Marcos; Wendel, Maurício Ramos, Danilo e Armero (Jefferson); Pierre, Cleiton Xavier, Diego Souza e Marquinhos (Ortigoza); Willians (Mozart) e Keirrison.Na Série B de 2003, Palmeiras e Sport se encontraram 5 vezes: foram 3 vitórias do Palmeiras [9GP], 1 do Sport [7GP] e 1 empate. Duas dessas três vitórias foram obtidas em Recife, uma na Ilha do Retiro [2x1] e outra em Garanhus, pelo mesmo placar.Na história, o Palmeiras já eliminou o Sport da Copa do Brasil de 1998 -ano em que sagrou-se campeão, empatando em 1x1 no Palestra e vencendo por 2x0 na Ilha do Retiro; e conquistou em cima do time pernambucano a Copa dos Campeões de 2000 [que garantou vaga à Copa Libertadores], realizada em Maceió-AL. Na decisão, vitória por 2x1, gols de Asprilla e Alberto.Maiores goleadas: o Palmeiras derrotou o Sport em um amistoso em 1964 e no Brasileiro de 1996, ambos por 4x1. Já o Sport ganhou pelo mesmo placar num amistoso disputado em 1956, no estádio do Pacaembu, e na Copa do Brasil de 2008, em Recife.Curiosidades: o placar de 2x1 é o mais comum entre os dois times. Aconteceu em 9 dos 45 jogos da história, seguido pelo placar de 1x0, que aconteceu 8 vezes. Já as goleadas por três ou mais gols de diferença ocorreram em 8 oportunidades.