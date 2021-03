Caem preços do feijão verde e do tomate na Ceasa Levantamento é realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Informação de Preço da Ceasa e analisa todos os produtos hortifrutigranjeiros vendidos na central.

O feijão verde foi o destaque de redução no boletim Semanal de Variação de Preços realizado pela Ceasa-RN no período de 6 a 23 de março, em comparação com a pesquisa desenvolvida entre 20 de fevereiro a 5 deste mês.



O feijão do tipo com casca apresentou uma queda de 39,73% no valor, já o sem casca de 33,33%. O motivo apontado pelos comerciantes foi o registro do crescimento da oferta provocado pela incidência de chuvas no estado, que refletiu positivamente na produção. O quilo do feijão verde com casca de R$ 1,46 baixou para R$ 0,88. E o sem casca passou de R$ 4,80 para R$ 3,20.



Produtos com preços em baixa:



Ameixa fresca importada (-3,35%), goiaba (-3,15%), kiwi importado (-4%), limão tahiti (-9,68%), maçã nacional (-11,11%), maçã imporada red del.argentina (-4%), mamão Havaí (-13,04%), manga tommy atkins (-16,80%), melancia redonda (-11,63%), umbu cajá (-9,09%), uva Itália (-4,61%), uva rubi (-5,73%), uva red glob importada (-16%), espinafre (-9,09%), abobrinha (-20%), brócolis (-1,45%), chuchu (-20%), feijão verde c/casca (-39,73%), feijão s/ casca (-33,33%),maxixe (-6,25%), pepino aodai (-8,16%), pimentão amarelo (-16,15%), pimentão verde extra (-8,20%), pimentão vermelho (-16,15%),quiabo (-6,25%), tomate Santa Adélia (-24,58%), alho roxo nacional tp 5 a 6 (-8,33%), batata doce (-6,80%), beterraba (-11,11%), cebola pêra (-6,78%), cebola roxa (-0,83%), cenoura (-13,13%), macaxeira (aipim) (-19,12%).



Produtos com preços em alta:



Laranja pêra (63,33%), manga espada (66,67%), maracujá (16,67%), melão japonês (5,88%), pêra importada (2%), seriguela (22,73%), tamarindo (33,33%), acelga (1,68%), agrião (25%), alface lisa (21,95%), chicória (10%), coentro (50%), couve comum (42,86%), couve flor (7,41%), repolho branco (8,54%), repolho roxo (55,56%) salsinha (25%), abóbora leite (5,77%), pimentão verde especial (42,86%) tomate cereja (25%), vagem (48,15%), alho branco importado tp 5 a 6 (4,35%), alho roxo nacional tp 4 (2,86%), batata lisa especial (13,61%), ovo granja (4,08%).