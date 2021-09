Pedido de Betinho Rosado para sair do DEM pode ser julgado hoje

Vlad]

“Estou no Democratas há 14 anos. Nesse período, nós recebemos pouquíssimas missões. Então eu entendo que o DEM é um partido que beneficia apenas um determinado grupo político em nível nacional”, criticou o parlamentar.No pedido enviado ao TSE, Betinho afirma que alegou, entre outras coisas, que o DEM havia “mudado ideologicamente” porque foi um dos criadores da CPMF e no momento da discussão em torno da permanência ou não do imposto, votou contra.No entanto, Betinho quer deixar o DEM sem cortar relações com o senador José Agripino que é o líder do partido. “Sou amigo dele e pretendo continuar a fazer política com ele, que é uma liderança tranquila, de um julgo muito bom, uma pessoa direita, que cumpre a palavra”.A sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa às 19h.