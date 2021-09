Ironia do destino: Wallyson tira o ABC da Copa do Brasil

Elpídio Júnior Wallyson foi decisico no jogo em Natal (foto) e nesta quarta (22) na Arena da Baixada também

No jogo realizado no dia 8 de abril, em Natal, o ABC vencia de 2 a 1, perdeu algumas chances de gol, até que Wallyson entrou no jogo e decretou o empate de 2 a 2.Na noite desta quarta-feira (23), na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético fez 2 a 0 no primeiro tempo, parecia que golearia.O alvinegro potiguar, alterado, reagiu no segundo tempo, chegou a descontar, e quase empata, mas novamente Wallyson entrou em ação e decretou a vitória do Furacão no final, desta vez de 3 a 1.O ABC está também fora da Copa do Brasil, e volta suas atenções, todas, para a Série B do Brasileiro.Mas com um consolo: o time mostrou, no segundo tempo que, com alguns reforços, o retorno de Sandro e Simão, o técnico Heriberto da Cunha conta com um bom grupo para a disputa do Brasileiro.No segundo tempo, com as entradas de Rodriguinho, Ivan, e depois Hamilton, o ABC foi para cima do adversário, deixando claro que o que separa o futebol, além de uma melhor estrutura, é a coragem, atitude.O futebol brasileiro está sim muito nivelado. E o ABC, queiram os críticos ou não, tem um excelente grupo de jogadores.