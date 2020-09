Ressaca do carnaval da imprensa começa às 13h

O Tô na Mídia só acontece uma vez por ano e é amanhã (7). Com a promessa de ser ainda melhor, a ressaca do carnaval de 2009 mudou para a tarde, com a intenção de atrair mais pessoas. O evento já está no calendário do potiguar, tanto que, além de jornalistas e publicitários, o público em geral já aguarda com ansiedade a festa.

Esse ano, cerca de 15 integrantes da Escola Malandros do Samba farão novamente participação especial, a exemplo do ano anterior, quando levaram vários jornalistas a mostrar seu samba no salão. O presidente da escola, Kerginaldo Alves, garantiu muita animação com o samba-enredo desse ano: "Brincantes e Barulantes do Folclore Potiguar, no Reino do Bambuluá", que teve interpretação de Isaque Galvão.Alguns integrantes da bateria farão a apresentação ao lado do mestre-sala e porta bandeira, além de passistas. A apresentação, no entanto, é apenas um dos muitos atrativos do evento, que já se torna tradição após o carnaval.A ressaca da imprensa conta novamente com a irreverência de Danuza D´Salles, o talento dos meninos do Pura Tentação, há mais de 10 anos no mercado. Eles iniciaram tocando pagode, mas hoje possuem um repertório bastante diversificado e é uma das bandas mais requisitadas para todos os tipos de evento. Outra tradição é a participação de Arruda Salles, com a irreverente Danuza D´Salles, um show à parte no evento.

E o Tô na Mídia inova com a abertura do show com Black Samba, formado há cerca de três anos. Apesar do pouco tempo de estrada, conta com músicos experientes, que antes tocavam em outros grupos. Seu primeiro show foi na Domingueira do Clube do Samba, mas já passaram pelas maiores casas de shows da cidade, como Centro de Convenções, Hotel Vila do Mar, Boulevard. Hoje é referência do samba na Grande Natal, pelo repertório eclético, que vai do Samba Romântico, Samba Dolente, Partido Alto, Samba Enredo e também clássicos da Bossa Nova e MPB. Também acompanharam vários artistas do eixo Rio/São Paulo, como Chrigor (ex-Exaltasamba), Leandro Lehart, Marquinho Santana, Almir Guineo, Dudu Nobre, Paulinho Mocidade.

Diante da crise econômica, não podemos deixar de enfatizar: o terceiro Tô na Mídia só será possível graças ao patrocínio e apoios fundamentais para sua realização. Destaque para parceiros mais antigos, como a marca de bebidas 51 Ice, que fará degustação pelo período de três horas, Opção Gráfica, e O Boticário. O evento conta com novos colaboradores, como o Natal Shopping, Interativa Digital, Nasemana, Chili Beans, senadora Rosalba Ciarlini e o deputado federal Fábio Faria.

Além das redações dos veículos de comunicação de Natal, as senhas podem ser encontradas na Banca Cidade do Sol, de Tota, em Petrópolis. Telefone: 3202 4484. As senhas serão vendidas também no local - Lounge Beach - ao mesmo valor de antecipado (R$ 10).

Serviço

Tô na Mídia

Onde? Lounge Beach - Chaplin

Quando? 7 de março

Horário? a partir das 13h

Atrações? Black Samba e Pura Tentação

Valor? R$ 10