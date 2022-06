Brasiliense vence Fortaleza e soma a segunda vitória consecutiva na Série B m gol do experiente atacante Fábio Júnior, ex-Cruzeiro e Palmeiras, determinou o placar final na capital cearense.

Nos dois primeiros compromissos da Série B, o Fortaleza foi batido por clubes paulistas. Em casa, perdeu a estréia para o Guarani, por 4 a 2, e depois caiu diante da Portuguesa, no Canindé, por 2 a 1.



Neste sábado, o placar foi aberto pelo Brasiliense que, muito rápido, já mostrou que daria trabalho ao Fortaleza. Chimba, com 2min da primeira etapa, abriu o marcador para os visitantes, que ainda ampliaram aos 23min. O gol foi anotado por Éder.



Antes do intervalo, por sua vez, o Fortaleza mostrou poder de reação. Eusébio fez o primeiro para os anfitriões ainda antes do intervalo, aos 34min. Marcos Bambam, aos 40min, selou a igualdade, dando esperanças para uma possível virada na segunda etapa.



Um gol do experiente atacante Fábio Júnior, ex-Cruzeiro e Palmeiras, determinou o placar final na capital cearense. Aos 22min, o jogador cobrou pênalti para decretar a expressiva vitória do Brasiliense. E mais um jogo ruim para o Fortaleza na Série B.