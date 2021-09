Operação Haras: Polícia recupera carga roubada e prende quatro

Thyago Macedo Resultado da Operação Haras foi apresentado em coletiva na Sesed.

Além da recuperação de uma carga de café roubada, quatro pessoas foram presas, uma por receptação e três por porte ilegal de arma. De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Defesa e Propriedade de Veículos (Deprov), delegado Ulisses de Souza, está é apenas a primeira fase da operação.“Nós fizemos um levantamento e conseguimos chegar até os pontos de receptação. Com isso, a justiça expediu 13 mandados de busca e apreensão. Nesta ação, que denominamos de Haras, apreendemos cinco armas e munições de vários calibres, veículos e 200 quilos de uma carga adulterada de café, além de cervejas”, informou Ulisses de Souza.

Reprodução/Thyago Macedo



Reprodução/Thyago Macedo

Segundo informações da Secretaria Estadual de Tributação, foram apreendidos R$ 506 mil em mercadorias sem nota fiscal. Desta, o Estado conseguiu recuperar R$ 51 mil em ICMS, além de aplicar R$ 145 mil de multas aos dois estabelecimentos, onde a carga foi encontrada, em Goianinha e Pipa.Para o superintende da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Lindemberg, esta ação representa um golpe na quadrilha que vinha agindo naquela região. “Esse pessoal vinha realizando assaltos na BR 101, principalmente, no trecho de São José de Mipibu a João Câmara. Agora, a partir da prisão dos receptadores, conseguiremos chegar ao restante do bando”, destacou.Inspetor Lindemberg ressaltou que essa quadrilha já gerou um prejuízo de R$ 10 milhões só em assaltos a cargas. De acordo com a polícia, uma Kombi utilizada em diversos desses crimes também foi apreendida.