Robinson Faria diz que mudanças feitas por Wilma agradaram a todos

Elpídio Júnior Robinson Faria elogia articulação de Wilma com aliados

O líder do PMN disse que as mudanças agradaram a todos os aliados que foram ouvidos pela chefe do Executivo Estadual, na hora de escolher os nomes para compor a sua administração.“A governadora fez essas acomodações para dar maior agilidade às ações do governo. Ela pediu apoio e opinião aos partidos aliados para oferecer um melhor um serviço a sociedade. A escolha foi democrática e a decisão agradou a todos os aliados porque teve diálogo e o diálogo é o que instrumenta a boa política”, declarou Robinson ao, no momento em que chegava para prestigiar a posse dos secretários no auditório da Emater.