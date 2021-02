Fluminense vence, se aproxima da semifinal e ainda ajuda o Fla Mesmo sem Fred, o Flu chegou ao terceiro gol, aos 29, de pênalti cobrado por Thiago Neves.

O Fluminense, como tem se tornado costume, levou um susto logo no início. Contudo, o time não se abalou e, de virada, venceu o Friburguense por 3 a 1 na noite desta terça-feira, no Eduardo Guinle, pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Estadual.



Com o resultado, o Tricolor, que se mantém 100%, chegou a 15 pontos no grupo A, assumiu a liderança provisória - o Vasco ainda joga nesta quarta - e deu passo gigantesco rumo ás semifinais.



De quebra, ainda ajudou o rival Flamengo, que, com sete pontos no grupo B, é adversário direto do time da Região Serrana, com nove.



"Foi legal, conseguimos virar de novo [assim como nas vitórias sobre Macaé e Bangu], mas não pode se tornar rotina. Qualquer dia não conseguiremos reverter e vai ficar complicado. Mas estou feliz pela atuação no segundo tempo", avaliou o meia Thiago Neves.



O Fluminense volta a campo no sábado, às 20h30, contra o Botafogo, no Maracanã. Um pouco antes, às 18h30, o Friburguense encara o Americano, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos.



Começo assustador



A entrada do Fluminense em campo foi tipicamente de um time visitante. Sob vaias, os jogadores pisaram o gramado, sentiram a pressão e iniciaram a partida de forma insegura.



O Friburguense se aproveitou da fragilidade tricolor, partiu para cima e abriu o placar aos nove minutos, com Ziquinha.



O susto acordou o time das Laranjeiras, que entrou definitivamente no jogo. Após bons ataques, o empate. Roger, substituto de Fred, fez bela jogada individual, deixou a zaga no chão, e bateu no canto esquerdo do goleiro Marcos.



Aos 43, o zagueiro Wallace, do Friburguense, reclamou clamorosamente do árbitro Marcelo de Lima Henrique, após cometer falta no meio de campo, e recebeu amarelo. Como já tinha um cartão, acabou expulso, deixando o caminho menos tortuoso para o Fluminense.



Deslanchou



Na volta do intervalo, Carlos Alberto Parreira deixou claro que pretendia explorar o fato de ter um homem a mais em campo. Por isso, sacou o volante Wellington Monteiro e promoveu a entrada do meia Marquinho. E deu certo. O time se mostrou mais desenvolto e montou acampamento no campo ofensivo.



Mas como o Fluminense não marcou, Conca resolveu decidir sozinho. Ele recebeu a bola na intermediária, fez a festa em cima do sistema defensivo do time serrano, invadiu a área e decretou a virada.



Aos 25, tudo ficou ainda mais fácil. Alex derrubou João Paulo na área e foi expulso. Thiago Neves cobrou o pênalti, o goleiro Marcos defendeu, mas o árbitro mandou repetir, alegando que o goleiro adversário teria se adiantado. Na segunda chance, o camisa 10 converteu e ampliou a contagem.



Após abrir vantagem confortável, o Fluminense se resumiu ao toque de bola e não buscou ampliar. Seguro, fez o tempo correr e apenas aguardou o apito final, que anunciaria mais uma vitória e a confirmação de que o time encontrou o caminho certo. Agora, faltam poucos passos para as semifinais. Só resta esperar.



FRIBURGUENSE 1 x 3 FLUMINENSE



Friburguense

Marcos; Sérgio Gomes, Cadão, Wallace e Gilson; Roberto Júnior, Bidu, Alex e Victor Hugo (Crispin); Ziquinha (Cássio) e Hércules (Elan).

Técnico: Cleimar Rocha



Fluminense

Ricardo Berna; Mariano, Luiz Alberto, Cássio e João Paulo; Jaílton (Fabinho), Wellington Monteiro (Marquinho), Darío Conca e Thiago Neves; Everton Santos (Maicon) e Roger.

Técnico: Carlos Alberto Parreira



Data: 24/03/2009 (terça-feira)

Local: Estádio Eduardo Guinle, Nova Friburgo (RJ)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique