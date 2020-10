MP pede que Natal adote providências para o combate à dengue Na Ação, as representantes do MP também pedem que a Justiça determine ao município a garantia da assistência ambulatorial adequada.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, através das Promotoras de Justiça Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira e Iadya Gama Maio, ajuizou Ação Civil Pública para que a Justiça determine ao município de Natal a adoção de uma série de providências necessárias para incrementar o trabalho de campo de combate à dengue.



Na Ação, as representantes do MP também pedem que a Justiça determine ao município a garantia da assistência ambulatorial adequada a todas as pessoas que apresentarem os sintomas da doença e buscarem atendimento médico, principalmente, nos pronto-atendimentos da capital.



As Promotoras de Justiça Elaine Cardoso e Iadya Gama alertam que, considerando o período de chuvas que começa a se intensificar e o fato de que ano após ano o município de Natal não consegue realizar o mínimo de seis ciclos de visita aos imóveis da cidade como é preconizado pelo Ministério da Saúde, decidiram tentar através da Justiça uma solução para o problema.



Dados do município de Natal apresentados pelas Promotoras de Justiça mostram que o ano passado só foram realizados cinco ciclos de visitas nos imóveis da cidade para o trabalho de campo de combate ao mosquito Aedes aegypti. E este ano de 2009 o trabalho de campo já está atrasado, com o primeiro ciclo ainda em aberto quando era para ter sido concluído em fevereiro.





As representantes do Ministério Público Estadual também pedem na Ação que o município realize a contratação de profissionais médicos para integrar as equipes do Programa Saúde da Família (PSF) que estão incompletas. E realizem, a cada ano, a capacitação dos profissionais que trabalham no PSF, unidades básicas de saúde e Pronto-Atendimentos, habilitando-os ao trabalho de assistência à saúde em casos de suspeita de dengue.





As Promotoras de Justiça pedem ainda que o município adquira 113 tensiômetros para as equipes do PSF, conforme já foi solicitado pelo próprio PSF à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de garantir a “prova do laço”, espécie de teste indicado em todos os casos de suspeita de dengue.





A ação n° 001.09.007097-7 ajuizada na tarde desta quarta-feira, dia 11/03, foi distribuída para a 2ª Vara da Fazenda Pública. No ano passado, segundo dados do próprio município, houve elevada proporção de casos de febre hemorrágica, com 10,6% dos casos de dengue evoluindo para essa forma da doença, com grande aumento de incidência em crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.