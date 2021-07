Toinho Câmara recebe convite e estuda disputar comando do PSDB

Vlademir Alexandre Geraldo Melo não será reconduzido à Presidência do PSDB do RN.

Em meio a controvérsias sobre a possibilidade legal de continuar presidindo o PSDB no Rio Grande do Norte, Geraldo Melo acreditava que tinha o amparo legal para permanecer na função. No entanto, no dia 6 de abril, antes de viajar para o exterior, o ex-presidente fez o convite oficial para que Toinho Câmara assuma o comando do partido nos próximos anos.“Em resumo, este (convidar Toinho para comandar o PSDB) era o objetivo da conversa e, também em resumo, Toinho não recusou. Nem aceitou. Mas, espero que aceite”, disse Geraldo Melo em seu blog.Por outro lado, Toinho Câmara está pesando as possibilidades de disputar o cargo, também pretendido pelo deputado Rogério Marinho, que está próximo de se filiar ao PSDB. De acordo com o ex-deputado, ainda deverá haver uma conversa com membros do partido, com suas bases eleitorais na região do Mato Grande e com o próprio Rogério Marinho.“Recebi o convite e estou analisando. Preciso, primeiro, conversar com as pessoas de dentro do partido, com o deputado Rogério Marinho e, principalmente, com as minhas bases na região do Mato Grande. Estou pensando”, disse Toinho Câmara.O deputado Rogério Marinho esteve em Natal até o meio-dia desta segunda-feira, mas disse não ter conversado com Toinho Câmara sobre o assunto. "Ainda não sou do PSDB e não sou informado sobre os rumos do partido", explicou Rogério Marinho, que está em Brasília.*Matéria atualizada às 16h44 para acréscimo e correção de informações.