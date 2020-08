Robinson Faria abre encontro da Unale

Danilo Dantas Presidente da AL considera obra "irreversível"

Para o deputado, a discussão em torno da transposição do rio São Francisco é a chance que os parlamentares do estado precisavam para acrescentar as suas proposições ao projeto da obra que está em pleno andamento e, como ele diz, “é irreversível”.Robinson discursa neste momento e agradece a participação dos deputados vindos de todo Nordeste para Natal. Além disso, ressalta a importância da escolha da capital potiguar para sediar o evento.