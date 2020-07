Souza descarta participar do Estadual pelo América Apesar da negativa, o meia levantou a possibilidade de integrar o clube no Campeonato Brasileiro da série B.

Depois de muita especulação a respeito da volta de Souza ao América para a disputa do Campeonato Estadual, os torcedores terão que esperar mais um pouco. Nesta sexta-feira (27), o ídolo americano negou a possibilidade de reforçar o time para a disputa do segundo turno da competição potiguar.



Segundo o meia, somente após uma avaliação de Pilates, em São Paulo, é que a situação como jogador pelo clube pode ser reatada. Caso a avaliação seja positiva, o atleta passa por uma fase de readequação física para enfrentar os jogos do Campeonato Brasileiro. A declaração foi dada ao presidente do América, José Rocha.



Entretanto, se existe a incerteza a respeito da participação do jogador dentro das quatro linhas, fora delas Souza está em conversa avançada com a diretoria alvirrubra. A idéia é que o jogador assuma as categorias de base do clube.