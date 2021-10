Militante do PV deixa prefeitura e acusa secretário de clientelismo

Divulgação Paulo Araújo: prefeita também estaria usando cargos para acertar compromissos de campanha.

Em carta aberta, ele acusa Torres de usar a secretaria para selar compromissos feitos durante a campanha eleitoral de 2008. Por telefone, de Recife, onde se encontra fazendo consultoria, Araújo disse que o ex-candidato distribuiu cargos na SMDC para honrar compromissos de campanha e acusou a prefeita Micarla de Sousa de estar fazendo o mesmo. "Foi por isso que ela o colocou lá".“É com extrema tristeza e pesar que anuncio o meu irrevogável pedido de exoneração da Prefeitura de Natal pela recém-nomeação para Secretário de Desenvolvimento Comunitário, de um vereador não eleito e ainda em campanha...”, iniciou a carta.O ex-secretário denunciou que foi tratado de forma “deselegante, desleal e descortez (sic)” por Dinarte Torres e que existe uma “total incompatibilidade” entre a nova administração e o combate ao clientelismo político e aos objetivos eleitoreiros que defende.Por fim, Paulo Araújo anuncia também a desfiliação do PV por não acreditar na seriedade da proposta do novo secretário para o desenvolvimento comunitário e diz que está acompanhado “por tantos outros afins”. Ele militava no partido desde 2003.Caso a Reforma Administrativa seja aprovada hoje (28) pela Câmara Municipal, a secretaria em questão passará a se chamar Secretaria das Relações Interinstitucionais e Governança Solidária (Serig).Leia a carta na íntegra node Paulo Araújo.