Patu: Vice de Xanxan considera eleição uma vitória

Vlademir Alexandre Hosana Tavares, do PMDB, considera eleição suplementar um avanço.

Candidata a vice-prefeita na chapa da coligação “União e Trabalho”, a policial Hosana Jaira Tavares (PMDB) declarou na manhã de hoje que já se considera uma vitoriosa: “Me sinto feliz e me considero vitoriosa somente em já estar participando de um momento histórico como esse”, afirma.Ela nunca exerceu um cargo eletivo, mas elogiou a Justiça Eleitoral por ter permitido aos patuenses retornarem às urnas, depois da cassação da candidatura de Ednardo Moura (PSB), vencedor do pleito de outubro.Hosana Tavares destacou também o fato de ter sido uma campanha diferente, uma vez que ocorreu fora da época normal das eleições. O candidato a prefeito em sua chapa, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB), disputa o cargo de prefeito com a esposa de Ednardo Moura, Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB), cuja vice é Maria Gorete Forte Dantas (PV).