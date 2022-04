São Caetano vira sobre o Bahia e garante a primeira vitória na Série B Na próxima rodada o São Caetano enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada. Já o Bahia joga no próximo sábado contra o Ceará, no estádio de Pituaçu.

Depois de perder na estreia do Campeonato da Série B para a equipe do Bragantino por 2 a 0, o São Caetano venceu de virada a equipe do Bahia por 2 a 1 na tarde deste sábado no estádio Anacleto Campanella.



Na próxima rodada a equipe do São Caetano enfrenta a equipe do Vila Nova, no estádio do Serra Dourada. Já o Bahia joga no próximo sábado contra o Ceará, no estádio de Pituaçu.





São Caetano 2 x 1 Bahia



Data: 16/05/2009 (Sábado)

Horário: 16h10

Local: Estádio Anacleto Campanella

Público: 1.342 pagantes

Renda: R$ 9.499

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Auxiliares: Adnilson da Costa Pinheiro (MS); Murilo Carlão de Souza (MS)

Cartões Amarelo: Everton Ribeiro, Gerson(S) Léo Medeiros, Leandro, Nen, Rubens Cardoso, Marcone (B)

Cartões Vermelho: Gerson(S).

Gols: Alex Maranhão, ao 8minutos do primeiro tempo para o Bahia, Leandro,contra,no primeiro minuto do segundo tempo, Ademir Sopa, aos 11 minutos do segundo tempo,



São Caetano: Luiz; Iran (Gérson), Marcelo Batatais, Everaldo e Everton Ribeiro; Dias, Ademir Sopa, Marcinho e Roger; Luan (Anderson) e Tiago (Betinho)

Técnico: Sérgio Soares



Bahia: Marcelo; Dedé (Marcone), Evaldo, Nen e Rubens Cardoso; Leandro, Rogério, Léo Medeiros e Alex Maranhão (Ávine); Paulo Roberto e Reinaldo(Lima)