Figueirense sai na frente na classificação da Segundona

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Figueirense 3 1 1 0 0 3 0 3 100,00% 2 Guarani 3 1 1 0 0 4 2 2 100,00% 3 Bahia 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00% 4 Bragantino 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00% 5 Ponte Preta 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00% 6 Atlético-GO 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00% 7 Duque de Caxias 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00% 8 Vasco 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00% 9 Ceará 1 1 0 1 0 2 2 0 33,33% 10 Juventude 1 1 0 1 0 2 2 0 33,33% 11 Portuguesa 1 1 0 1 0 0 0 0 33,33% 12 Vila Nova-GO 1 1 0 1 0 0 0 0 33,33% 13 América 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,00% 14 Campinense 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,00% 15 Brasiliense 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,00% 16 Fortaleza 0 1 0 0 1 2 4 -2 0,00% 17 ABC 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00% 18 Paraná 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00% 19 S. Caetano 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00% 20 Ipatinga 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Encerrada a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quem sai na frente na classificação é o Figueirense, que ao vencer por 3 a zero na sexta (08) o Ipatinga ficou em vantagem no saldo de gols.Neste sábado (09), além da vitória apertada do Vasco, a rodada ainda apresentou uma goleada: o Guarani aplicou 4 a 2 no Fortaleza na casa do adversário ( gols de Caíque, um de Ricardo Xavier e um de Walter Minhoca para o Guarani; Luiz Carlos fez os gols do Fortaleza) - e com isto, a equipe paulista está em segundo na classificação.E os potiguares? O América ocupa o 13º lugar, por conta do saldo de gols; pelo memo fator, neste momento o ABC está em 17º.Eis os números da primeira rodada:26 gols10 jogos2,60 gols/jogo1ª rodada08.05Bragantino-SP 2 x 0 São Caetano-SPCampinense-PB 1 x 2 Duque de Caxias-RJPonte Preta-SP 2 x 0 ABC-RNFigueirense-SC 3 x 0 Ipatinga-MG09.05Fortaleza-CE 2 x 4 Guarani-SPVila Nova-GO 0 x 0 Portuguesa-SPBahia-BA 2 x 0 Paraná-PRVasco da Gama-RJ 1 x 0 Brasiliense-DFJuventude-RS 2 x 2 Ceará-CEAmérica-RN 1 x 2 Atlético-GO2ª rodada12.05Portuguesa-SP x Fortaleza-CEAtlético-GO x Bragantino-SP15.05Paraná-PR x Ponte Preta-SPDuque de Caxias-RJ x Juventude-RS16.05ABC-RN x Figueirense-SCSão Caetano-SP x Bahia-BACeará-CE x Vasco da Gama-RJGuarani-SP x América-RNIpatinga-MG x Vila Nova-GOBrasiliense-DF x Campinense-PB1 golLúcio Curió (América)