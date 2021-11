Garibaldi: PMDB ainda não definiu aliança para 2010 Senador disse que "é difícil tomar uma posição diante dos fatos novos".

Em Acari, participando do evento em comemoração aos 50 anos do açude Gargalheiras, o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB) comentou com o Nominuto.com, na tarde desta quinta-feira (30), a possibilidade de uma aliança entre o seu partido e o DEM, após o democrata José Agripino dizer que gostaria de ver os dois partidos unidos para as eleições de 2010.



Na hipótese de escolher entre Agripino e Wilma para se aliar, Garibaldi disse que o partido ainda não tinha uma definição. “Diante dos fatos novos, fica difícil tomar uma posição”, declarou.



Já com a senadora Rosalba Ciarlini (DEM), Garibadi Filho disse ter uma convivência boa, mas isso, segundo ele, não exclui nenhum outro partido.