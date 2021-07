Estudante é executado em estacionamento de shopping

Elpídio Junior

Segundo informações da polícia, a vítima é o estudante do curso de Direito identificado como Rubian Duó Silva, 42, e foi morta quando estacionava seu veículo antes de ir assistir aula.O chefe de Operações da Polícia Militar, Major Alarico Azevedo, contou que os dados repassados são referentes a dois homens em uma moto Tornado cor amarela. "Ainda estamos checando todas as informações, mas as circunstâncias estão muito estranhas para um assalto", comentou.Familiares da vítima contaram aos policiais militares que Rubian havia sofrido outros atentados anteriormente. Ele estava em seu carro - um Fiesta placas MXN-5504 - quando foi executado com tiros na cabeça, pescoço e abdome.Uma equipe do SAMU foi chamada ao local, mas quando chegou o estudante de Direito já estava morto. O caso será registrado na Delegacia de Plantão da Zona Sul e repassado à 10ª DP, que investigará o crime.Matéria atualizada às 21h30 para acréscimo de informações.