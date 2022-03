CMN nega pagamento de ônibus para evento de Rogério Marinho

Vlademir Alexandre CMN utiliza ônibus da Cooperturn para projeto Escola na Câmara.

Duas vezes por semana, o ônibus que pertence à Cooperturn transporta alunos das escolas de Natal para a Câmara Municipal, onde participam do programa Escola na Câmara. Nas visitas, os estudantes têm uma explanação sobre o funcionamento do Legislativo, sobre a história da cidade e conhecem as dependências do palácio Padre Miguelinho. “O pagamento é feito apenas para esse fim”, explicou Luís Barbosa através da assessoria de imprensa da CMN.Sobre a utilização do ônibus para o evento de Rogério Marinho, o diretor-geral garante que a Câmara “não pagou e nem pagará pelo serviço”. “O ônibus é da cooperativa. Nós alugamos apenas para o Escola na Câmara. Não temos nada a ver com as outras locações do veículo”, explicou Barbosa.