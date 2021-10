Meia Leto chega em Natal e se apresenta como reforço do América

O atleta vem do Guarany de Sobral, onde disputou o Campeonato Cearense, sendo destaque da equipe interiorana.Vindo das divisões de base do Santos-SP, o atleta passou por clubes como a Portuguesa-SP, onde fez parte do grupo que conseguiu o acesso à Série A em 2007 e também atuou pelo Gama-DF em 2008.Ele esteve no CT do América onde se submeteu aos primeiros exames clínicos. De acordo com o médico do clube, Maeterlink Rego, o jogador não reclamou de dores na terça-feira (28) será submetido a nova bateria de exames.