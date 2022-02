Amor de mãe reverbera, multiplica

* Os nomes foram trocados para preservar a identidade dos personagens



*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 58 - de 9 a 15 de maio de 2009

Já Fátima, quando a enfermeira perguntou o nome da mãe para preencher o cartão de vacinas, respondeu, displicente, o nome da avó do bebê, esquecendo que ela, agora, também era mãe. Com Carolina foi diferente: mesmo completamente consciente de que com o nascimento do bebê uma nova vida começara, estranhava não ter sido invadida pelo tal amor incondicional e instintivo de que tanto ouvira falar durante a gravidez.Graça, Fátima e Carolina tiveram em comum a experiência de ser mãe de filhos esperados e desejados, mas com uma diferença: a filha de Graça é adotiva, enquanto as outras passaram pela experiência da gravidez, do parto e da amamentação."Minha gravidez foi de dez meses", brinca Graça, fazendo as contas entre o tempo em que deu entrada na papelada da Vara da Infância e o dia em que uma mulher disfarçada pôs um bebê com um bilhete em seu colo em frente ao prédio em que mora. Nesse meio tempo, preparou cada detalhe do enxoval da filha enquanto aproveitava os momentos de tranquilidade para mentalizá-la.Graça faz parte da curva ascendente de mulheres que puseram de lado a vida afetiva para se jogar de corpo e alma à vida profissional. Médica infectologista, fez mestrado e doutorado em São Paulo. Quando voltou para Natal, aos 34 anos, soube que sua mãe estava com Mal de Alzheimer. A notícia caiu como uma bomba e novamente a vida emocional foi posta de lado. "Foi viver um luto com minha mãe viva", relembra.Aí começou a busca desesperada por um namorado, ou melhor, um pai. "Na verdade, não estava buscando um companheiro, mas alguém que pudesse realizar esse meu desejo de ser mãe". Não deu certo, claro, e ela passou para o plano B: a adoção. Já estava com 38 anos. "Criar, educar, conviver, estabelecer um vínculo: isso pra mim é ser mãe", defende ela, que foi gerada pelos tios e adotada pelos pais, inférteis, depois de um acordo familiar.Feliz da vida e com a filha já com cinco meses, Graça conheceu o atual marido. "Foi amor à primeira vista", costuma dizer. A associação entre a chegada de Mariana e o casamento soa natural. "O amor reverbera, multiplica. Naquele momento eu estava preparada para conhecer o verdadeiro amor"As três histórias mostram que a maternidade vai muito além do determinismo biológico. De fato, há inúmeros casos de mães biológicas que simplesmente abandonam seus bebês e outros tantos exemplos de adoções extremamente felizes.Com a revolução feminista e a descoberta da pílula anticoncepcional, a maternidade deixou de ser destino para virar escolha - ou pelo menos deveria ser assim. Sai de cena a resignação ou mesmo a condenação para dar lugar à satisfação do desejo e, ao mesmo tempo, o ônus da responsabilidade.Por isso, as mães de 2009 nada têm a ver com aquelas que "padeciam no paraíso" de 1932, quando o então presidente Getúlio Vargas determinou, por decreto, que todo segundo domingo de maio seria dedicado a elas.Nesse domingo (10), filhos do país inteiro homenagearão as mães apressadas, corujas, desligadas, derretidas, pragmáticas, carentes, briguentas, materialistas, duronas, choronas, estressadas ou espiritualistas com palavras, carinhos e/ou presentes - isso não importa.Depois de décadas de profundas mudanças, há um sentimento que continua exatamente o mesmo e que talvez seja o que melhor defina a maternidade: a maravilha e o mistério da multiplicação do amor.