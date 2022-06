Sitoparn fará protesto na Prefeitura

Thyago Macedo O transporte opcional continua circulando sem o sistema operacional dos ônibus e contabilizando as perdas.

Segundo a presidente do Sitoparn, Edileuza Queiroz, depois da paralisação em março, aconteceram várias reuniões com a Prefeitura, em que ficou acordado a apresentação de um projeto de lei.Porém, até agora, o projeto não foi encaminhado à Câmara dos Vereadores para votação.“Estava com o secretário (Kelps Lima), mas já passou pelo procurador Bruno Macedo e precisa só do parecer da prefeita ( Micarla de Sousa). A promessa da Prefeitura era de resolver a situação em 15 dias e estamos com quase dois meses”, disse Edileuza.No momento em que fizeram o protesto na ponte de Igapó, o sindicato estava com 40 carros parados. Hoje o número chega a 70, sem contar com as inúmeras demissões. “Os permissionários não têm dinheiro para o combustível”, enfatiza Edileuza, reclamando também dos inúmeros processos judiciais trabalhistas.Para tentar se manter em circulação, os proprietários do transporte alternativo não deverão aumentar o valor da passagem. O reajuste está prometido para o início de julho e faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o Ministério Público, a STTU e as empresas de ônibus.Nesta terça-feira (26), o Sitoparn se reunirá em assembleia, às 18h. O local será definido na tarde de hoje. Os representantes do sindicato discutirão se será feita mais uma manifestação nas ruas de Natal.