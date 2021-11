Unidades do Sesc comemoram com festa o Dia do Trabalhador

As unidades do Sesc Ponta Negra, Seridó e Mossoró prepararam uma programação especial para o 1º de maio. A festa começa cedo, às 8h, oferecendo um leque de atrações para os comerciários e seus familiares.Os pequenos vão se divertir com oficinas contação de histórias, fantoches,apresentações de peças teatrais e musicais infantis, pintura em rosto, parque infláveis, jogos livres de futsal, voleibol, futvôlei e basquete. A brincadeira torna-se mais divertida ainda com as guloseimas distribuídas na festa, como picolés, algodão doce e pipoca.A saúde também merece destaque com a verificação da pressão arterial;orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS); escovaçãoe saúde bucal; aplicação tópica de flúor; verificação da taxa de glicemia e avaliação do índice de massa corporal (IMC).As apresentações artísticas também fazem parte desse dia festivo, com shows musicais dos artistas da terra, que tem entre suas atrações, Crystale banda; Radiola Clube; Edmilson Nascimento, entre outros.Para os esportistas, a dica é participar do passeio ciclístico com largada prevista para as 8h. Importante ressaltar que o evento é gratuito, sendo necessária a apresentação da carteirinha da instituição.Festa Sesc 1º de maio Sesc Ponta Negra – Av. Des. João Vicente da Costa, 890. Ponta NegraHorário: 09 às 17hSesc Mossoró - Rua João Marcelino, s/n, Nova BetâniaHorário: 08h às 20hSesc Seridó - Complexo da Ilha de SantanaHorário: 08h às 20h

Fonte: Assessoria de Imprensa Fecomércio