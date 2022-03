Cruzeiro avança com vitória sobre o Universidad de Chile

VipComm/Divulgação Kleber marcou o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Universidad do Chile

O resultado garante a passagem do time celeste para as quartas-de-final da competição, em que enfrentará o São Paulo.O jogoO Cruzeiro fez um belo primeiro tempo e dominou amplamente as ações no Mineirão. Foram 11 finalizações da equipe celeste, seis delas com correção.Já o Universidad de Chile chutou apenas uma vez, em lance bem neutralizado pelo goleiro Fábio.Logo aos 4 min, a primeira chance de gol mostrou que o Cruzeiro não teria muita sorte na primeira etapa. O meia Wagner cobrou escanteio do lado direito, o goleiro Miguel Pinto falhou e Gerson Magrão apareceu para completar de pé esquerdo. A bola rolou quase que sobre a linha de gol, passou pela trave esquerda e caprichosamente saiu a tiro de meta.A equipe celeste seguiu atacando com consistência, só que as quatro finalizações seguintes também foram imprecisas. A primeira defesa da partida foi de Fábio, que não teve problema para conter chute de longe do volante Marco Estrada, aos 23 min.O Cruzeiro começou a acertar o pé aos 28 min, quando o atacante Thiago Ribeiro chutou de fora da área, a bola desviou em um defensor e Pinto defendeu com o pé esquerdo.A partir daí, o que se viu foi um bombardeio implacável ao gol chileno. Já aos 29 min, o lateral-direito Jonathan pegou o rebote de cobrança de falta e forçou o goleiro a trabalhar.Aos 30 min, foi a vez de Ramires avançar em velocidade pela esquerda, invadir a área e rolar a Kléber, que não conseguiu vencer Miguel Pinto. Cinco minutos depois, Wagner puxou contra-ataque pelo meio e serviu o Gladiador, que novamente esbarrou no goleiro.Miguel Pinto voltou a evitar o gol celeste aos 39 min, quando caiu no canto direito para defender chute rasante de Thiago Ribeiro desde a intermediária.A última chance da primeira etapa aconteceu no minuto seguinte. Kléber invadiu a área, driblou um adversário com um jogo de corpo e pela terceira vez teve o chute defendido.O Cruzeiro ficou sem Wagner a partir dos 41 min. O camisa 10 correu para dar combate no volante Manuel Iturra e sentiu uma fisgada na coxa direita. Quando viu que não daria mais para o armador, Adilson Batista lançou em campo o lateral-esquerdo Athirson improvisado.O Universidad de Chile voltou para o segundo tempo com o meia Seymour e o atacante Cuevas nas vagas do volante Díaz e do meia Pardo.A equipe melhorou sensivelmente e chegou a dominar as ações por alguns minutos. Logo a 1 min, Cuevas fez jogada individual pela direita, cortou para o meio e serviu Rojas, que chutou para a defesa de Fábio.O Cruzeiro conseguiu reequilibrar as ações, especialmente após a entrada do volante Elicarlos no lugar de Gerson Magrão. Athirson, então, passou a ocupar a lateral esquerda.Kléber era o jogador mais ativo no ataque celeste e coube a ele furar o bloqueio de Miguel Pinto aos 28 min, em bela trama do ataque celeste.Marquinhos Paraná avançou pela intermediária e levantou a bola na área. Thiago Ribeiro escorou a Ramires, que atrasou na medida para o Gladiador chutar rasteiro, por baixo do corpo do goleiro e fazer 1 x 0.O Cruzeiro seguiu manifestando superioridade em campo, mas diminuiu o ritmo até o apito final do argentino Héctor Baldassi.CRUZEIRO 1 X 0 UNIVERSIDAD DE CHILEMotivo: jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Santander LibertadoresData: 14/05/2009 (quinta-feira)Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MGÁrbitro: Héctor Baldassi (ARG)Público: 36.898 pagantesRenda: R$ 741.422,50Gol: Kléber, aos 28 min do segundo tempoCruzeiroFábio; Jonathan (Jancarlos), Léo Fortunato, Leonardo Silva e Gerson Magrão (Elicarlos); Henrique, Marquinhos Paraná, Ramires e Wagner (Athirson); Thiago Ribeiro e KléberTécnico: Adilson BatistaUniversidad de ChileMiguel Pinto; Osvaldo González, Juan González, José Rojas e José Contreras; Marcelo Díaz (Felipe Seymour), Manuel Iturra, Marco Estrada e Sebastián Pardo (Nelson Cuevas); Emilio Hernández e Juan Manuel Olivera (Manuel Villalobos)Técnico: Sérgio MarkariánCartões amarelos: Manuel Iturra, Marco Estrada, Felipe Seymour, Osvaldo González, Juan González e Manuel Villalobos (Universidad de Chile); Leonardo Silva, Thiago Ribeiro e Ramires (Cruzeiro)