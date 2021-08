Tecnologia 4G é apresentada na Bienal de Informática Além dos recursos de telefonia móvel, internet e vídeo, o telefone fixo completa a grade para a grande aposta para o futuro.

Nem mesmo a tecnologia 3G chegou ao Brasil e já surge a sua sucessora. Trata-se da 4G, apresentada durante a II Bienal de Informática de Natal, iniciada na quinta-feira (16), no shopping Orla Sul. A novidade, de acordo com os representantes da marca, promete revolucionar o mercado da internet, como acontece agora com a sua antecessora.



Além dos tradicionais recursos de telefonia móvel, vídeo e internet, a aposta é também na telefonia fixa, pontos que sustentam os pilares do quad play. Adriano Caldas, coordenador técnico da Cinte, empresa que representa o produto no Rio Grande do Norte, explicou que os diferenciais da tecnologia são a qualidade das imagens e valores mais baratos para o consumidor final. “Essa é uma tecnologia tem uma qualidade que as atuais empresas não fornecem”, explicou.



O coordenador ainda ressaltou a velocidade na transmissão de dados, superior a atual 3G. “Nós temos uma capacidade de 15 a 20% maior que a tecnologia atual e a possibilidade de atendimento aos clientes gira em torno de 30% a mais. Nesse caso, não temos esgotamento de tráfego e os clientes navegam com mais estabilidade”, disse.



Outra vantagem apontada por Adriano é a tecnologia de telefonia móvel “Wimax”, que funciona com chip GSM e tem disponibilidade para até seis linhas no mesmo fone. Através do celular, pode-se “transformar” o aparelho em modem para navegação em notebooks, laptops ou desktops, como já acontece atualmente só “que com mais velocidade”, revelou.



Mais uma aposta do grupo Cinte é a facilidade na utilização dos aparelhos, que dispensa instalações complexas. No entanto, como toda nova tecnologia, os custos ainda giram em torno de R$ 200 dólares.

Yaniv Bem Haim, representante israelense que vem difundindo a tecnologia pelo mundo, detalhou que a tecnologia pode ser utilizada em toda a parte do planeta e no Brasil já tem muitos parceiros que adotaram a idéia. Perguntado se o modelo pode ser a nova tecnologia, ele prenuncia: “ O Wimax é a tecnologia sem fio de futuro”.



A Bienal segue com o ciclo de palestras. Logo mais, às 18h, Jonildo Santos/Microsoft fala sobre o Windows 7 – o próximo sistema operacional da Microsoft . Às 19h, Bia Kunze discursa sobre Produtividade com auxílio da tecnologia móvel. Às 20h, Jonildo Santos, novamente, trata sobre Virtualização em ambiente Windows presente e futuro e o encerramento acontece às 21h, Rodrigo Jorge/Qualitek, com a palestra Principais ameaças da Internet para os usuários domésticos: Saiba como se prevenir!