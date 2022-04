Tardelli desencanta e Atlético vence o Grêmio no Mineirão Com o resultado, o Galo saltou para a segunda colocação, com quatro pontos. Na próxima rodada, domingo (24), o adversário será o Sport, na Ilha do Retiro.

Com um gol nos instantes finais da partida, o Atlético venceu o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (16), no Mineirão, em partica válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.



Thiago Feltri abriu o placar para o Galo aos 30 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Herrera empatou para a equipe gaúcha. Já nos descontos, Diego Tardelli cobrou pênalti para decretar o primeiro triunfo atleticano na competição.



Com o resultado, o Galo saltou para a segunda colocação, com quatro pontos. Na próxima rodada, domingo (24), o adversário será o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.



Os jogadores do Grêmio saíram de campo reclamando muito da arbitragem de Wilson Luís Seneme, que marcou um pênalti inexistente, segundo eles, nos minutos finais da partida.



O meia Souza reclamou que foi ofendo pelo árbitro durante a partida.





Atlético 2 x 1 Grêmio/RS



Motivo: 2º rodada do Campeonato Brasileiro 2009



Data: 16/05/2009



Local: Estádio Mineirão



Árbitro: Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP) Auxiliares: Nilson de Souza Monção (SP) e Everson Luis Luquesi Soares (SP)



Público: 0 - Renda: R$ 0,00



Gols: Thiago Feltri(75),Herrera(78),Diego Tardelli(90).







Atlético: Juninho, Carlos Alberto, Leandro Almeida, Welton Felipe, Thiago Feltri (Júlio César ), Jonílson, Renan, Márcio Araújo, Júnior, Éder Luis (Alessandro), Diego Tardelli.

Técnico: Celso Roth



Grêmio/RS: Victor, Léo, Réver, Rafael Marques, Ruy (Joílson), Adílson, Tcheco, Souza, Fábio Santos (Jadílson), Jonas (Herrera), Maxi López.

Técnico: Marcelo Rospide