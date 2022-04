Sinduscon adota Praça Augusto Leite

A partir de agora, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no RN (Sinduscon) é o responsável pela manutenção e conservação da Praça Augusto Leite, no Tirol.A solenidade de adoção foi nesta sexta-feira (15) e contou com a prsença da prefeita de Natal, Micarla de Sousa. Durante o evento, a praça recebeu a primeira Academia da Terceira Idade da capital.O presidente do Sinduscon Sílvio Bezerra espera que esta atitude do sindicato sirva de exemplo para outras entidades fazerem o mesmo, além de somar essa adesão aos projetos ligados ao meio ambiente que a entidade já desenvolve em ações pontuais ao longo do ano.“Essa é mais uma forma de mostrar que o Sinduscon encara com seriedade as iniciativas voltadas para o meio ambiente, enfatizando assim a nossa responsabilidade sócio-ambiental. Além disso, na parceria com a Prefeitura, quem mais tem a ganhar são os cidadãos. Estamos fazendo a nossa parte para contribuir com uma cidade mais bonita e arborizada”, destacou o empresário.

*Fonte: Assessoria de Imprensa da Semsur