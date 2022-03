Amazonas é o primeiro estado a cumprir meta de vacinação de idosos Nem mesmo as enchentes que levaram os 62 municípios amazonenses à situação de emergência impediram o alcance da meta, de 80% dos idosos.

O Amazonas já conseguiu alcançar a meta de vacinação de idosos estabelecida pelo Ministério da Saúde, antes do término da campanha de imunização contra a gripe. O estado foi o primeiro do país a vacinar 80% da população acima de 60 anos este ano, mais de 153,3 mil pessoas.



Nem mesmo as enchentes que levaram os 62 municípios amazonenses à situação de emergência impediram o alcance da meta. O resultado está sendo comemorado entre as equipes de saúde, já que, tradicionalmente, nas campanhas nacionais de vacinação, os estados da Amazônia têm pelo menos 30 dias a mais de trabalho. Este ano, a campanha foi prorrogada até o final de junho nos estados da Região Norte e até 29 de maio nas demais unidades federativas.



O prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde para cumprimento das metas é maior para a região devido às condições geográficas específicas e às dificuldades para alcançar populações rurais e ribeirinhas que vivem em locais de difícil acesso.



O alcance da meta de vacinação no Amazonas não vai interromper, contudo, a continuidade ação de imunização no estado, que vai continuar disponibilizando a vacina contra gripe para os idosos.