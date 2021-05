TVU apresenta série "Alma das Ruas" Exibição será durante o programa Olhar Independente, neste sábado.

Quatro documentários da série Alma das Ruas serão exibidos no programa Olhar Independente, da TVU (canal 5), neste sábado (4). Também será exibida entrevista um dos diretores, o cineasta Alexandre Santos.



A série Alma das Ruas foi apresentada como trabalho de conclusão de curso pelos formandos de Comunicação Social da UFRN, Alexandre Santos, Érica Lima e Jurandyr França.



Os vídeos foram produzidos entre outubro e dezembro de 2008, em Natal, e cada um tem duração de cinco minutos.



O primeiro curta é intitulado Sinal Fechado. Nele, é retratada a rotina dos clowns de rua Breno e Michelle, filmado em Lagoa Seca próximo ao Midway Mall. Márcia: “...eu esperava tudo, menos a rua...”, mostra a tristeza de uma sem teto que vive na Ribeira.



D´Luca - o poeta do asfalto mostra a rotina do o artista plástico e repórter fotográfico. Ele também fala sobre o canteiro mensagem na entrada dos bairros Satélite e Nova Parnamirim.



Por último, um alegre e extrovertido gari da urbana em um documentário com muita consciência e humor é o perfilado de Alma de Gari.



O programa Olhar Independente é exibido aos sábados, a partir das 16h30, com reprise nas terças-feiras, às 19h30.