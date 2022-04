Para Garibaldi, PMDB nacional está em cima do muro

Se depender de Garibaldi será amena a discussão interna no PMDB do Rio Grande do Norte em relação a reaproximação do PSB da governadora Wilma de Faria. Ele garante que abrirá mão de suas preferências se for a vontade do partido.“Eu estou muito voltado para a unidade do PMDB. Eu acho fundamental que nós tenhamos essa unidade, é tanto que nós pedimos ao deputado Henrique para falar por todos nós após esta reunião, justamente para nós termos esse discurso. Eu acho que a essa altura uma simpatia de um ou uma simpatia de outro não vai contribuir. Até já reconheço que as minhas simpatias devem ser deixadas de lado”, declarou o ex-presidente do Senado, para quem a hora é de trabalhar com mais objetividade.Segundo ele a discussão se dá nos diretórios municipais e lideranças eleitas do PMDB no estado. “Nós vamos ter que esperar o que o PMDB nacional vai adotar. Aguardaremos para ver se é a posição que contempla, os nossos interesses, aqui no RN”.Garibaldi ainda não tem uma opinião formada sobre o rumo que a legenda, que é a maior do país deve tomar nas próximas eleições e pelo que diz, nem o resto do PMDB também. “Eu acho que o PMDB é um partido bem estruturado e, talvez, nem tenha outro tão estruturado como o nós, mesmo assim não temos um candidato próprio. Eu acho que no plano nacional tem que esperar uma situação que lhe dê força no plano político, então estamos ainda em cima do muro. Nós vamos ter que descer do muro logo”.