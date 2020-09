Agora é com elas

Divulgação

"É na classe média, onde as mulheres estão se profissionalizando, que a gente vê mais esse tipo de atitude. Nas classes menos favorecidas economicamente e nas classes mais altas, as mulheres ainda ficam presas ao casamento por dinheiro ou pelo status que o marido oferece", explica Elizabeth Nasser, antropóloga e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.Neide Filha integra o gráfico ascendente das mulheres responsáveis pelas suas famílias, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2007, 35%, ou 330 mil mulheres do Rio Grande do Norte, estavam à frente de suas famílias. Em 2006, elas eram 27%, ou 80 mil a menos. As famílias potiguares acompanham a tendência no Brasil. Das 60 milhões de famílias do país, 20 milhões estão sob o comando do sexo feminino, mas em apenas 20% dos casos o cônjuge está presente. Na grande maioria, seja por abandono, morte ou separação, a mulher toma as rédeas da família depois da ausência do homem.Esse é o caso de Maria Auxiliadora, que ficou viúva aos 39 anos, quando Camila, Gabriela e Bárbara tinham apenas 10, 7 e 6 anos, respectivamente. "Fiquei meio parada no tempo", relembra Dora. Tendo que trabalhar de manhã, à tarde e à noite em sua banca de revistas, o jeito foi deixar a filha maior cuidando das outras e recrutar parentes para pegá-las e deixá-las o colégio. Durante cinco anos, seu dia começava às 5 da manhã, quando acordava para fazer o almoço, e terminava madrugada adentro, preparando suco, torradas e docinhos para vender no dia seguinte. "Muitas vezes tinha que fechar a banca às pressas para pegar as meninas quando alguém atrasava ou quando uma adoecia. Um dia elas pegaram o ônibus errado e foram bater em Mãe Luiza"' conta Dora, entre risos, que mora do outro lado da cidade. Apesar de muitos acharem que sua história é sofrida, ela se sente "abençoada por Deus" por conseguir educar as meninas, que sempre estudaram em uma das escolas particulares mais concorridas de Natal. A única coisa que lamenta é não ter se formado em agronomia, um antigo sonho. Ela programa entrar na universidade quando as três filhas já estiverem formadas. "Vai demorar uns 10 anos" calcula. Por enquanto, passa as poucas horas vagas pesquisando concursos públicos - já tentou um para vigilante - e vendo filmes na televisão, sua grande diversão.Neide e Dora fazem parte dos 80% das mulheres brasileiras que tiveram que se virar depois que o marido partiu. Os 20% restante das famílias em que a figura feminina responde financeiramente pelo casal, apesar de o homem estar presente, ainda se esconde da sociedade. "Está havendo um movimento de golpe do baú às avessas. Os homens vêm procurando cada vez mais mulheres que podem sustentá-los, como funcionárias públicas bem posicionadas ou empresárias. Mas é difícil vê-los admitindo a situação", explica Nasser.A antropóloga divide com o marido, seu colega de profissão, não só as responsabilidades financeiras da casa, mas também as domésticas. "Lá em casa é assim: quando eu me levanto da cama, forro o meu lado; quando ele levanta, arruma o dele. Sempre dividimos tudo". Não é preciso dizer: Nasser faz parte das poucas felizardas cujo marido é participativo. Em pesquisa levantada pelo IBGE, os homens ocupam apenas 4h de sua semana com afazeres domésticos; entre as mulheres, as horas dedicadas ao lar sextuplicam. É como se a relação de gêneros ainda estivesse no meio da escala evolutiva: a mulher já conseguiu emprego e status, mas ainda não se livrou da obrigação de preparar a janta do marido quando chega em casa."Nem a mulher nem o homem pode deixar que os serviços domésticos atrapalhem o trabalho ou o lazer. Digo às mulheres que vêm ao conselho que elas têm que se profissionalizar e se impor desde o início", afirma Nasser, que já ajudou várias mulheres a se livrar de relacionamentos desiguais."O bom marido é ter um emprego e um apartamento, porque se o homem começar a encher o saco, você joga ele pela janela" brinca Dora. Ninguém vai ficar defenestrando homens folgados por aí, mas é inegável que as mulheres, cada vez mais independentes, têm agora maior poder de decisão sobre o casal. Os homens que se cuidem.