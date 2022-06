Ministro garante apoio à candidatura de Carlos Eduardo Presidente nacional do PDT ressalta as qualidades do ex-prefeito e garante apoio a candidatura no próximo ano.

O presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, está em Natal participando de agenda administrativa e política, com a filiação de Carlos Eduardo ao partido nessa sexta-feira (22). Ele defendeu em entrevista ao Nominuto.com a candidatura do ex-prefeito ao Governo do Estado em 2010.



“Carlos Eduardo deve ser candidato a governador pelo Rio Grande do Norte porque foi um bom prefeito, tem prestígio popular, é um homem de bem e mudou a face de Natal”, garante o presidente nacional do partido.



Ele lembra os seis anos que Natal esteve sob o comando de Carlos Eduardo e garante apoio do partido. “Se depender do PDT, e nós vamos trabalhar para isso, ele é o candidato a governador”, afirma Carlos Lupi.



A filiação de Carlos Eduardo ao PDT será realizada as 16:30 na Assembléia Legislativa.