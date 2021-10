Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chega a R$ 36 milhões Segundo estimativas da Caixa o valor do próximo concurso deve atingir os R$ 36 milhões. As dezenas sorteadas foram: 25 - 27 - 44 - 47 - 48 -57.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.068 da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado. Segundo estimativas da Caixa Econômica Federal o valor do próximo concurso na quarta-feira (29) deve atingir os R$ 36 milhões.



As seis dezenas sorteadas em Rancharia (SP) neste sábado foram: 25 - 27 - 44 - 47 - 48 -57.



De acordo com a Caixa, 146 apostas acertaram a quina e receberão um prêmio de R$ 19.264,05. Outros 10.795 bilhetes acertaram a quadra e ganharão R$ 372,20.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75