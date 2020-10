Cerca de 20 mil medicamentos ficarão mais caros Reajuste de índice de 5,9% será praticado a partir de 31 de março.

Anunciado no início do mês, o índice de reajuste dos medicamentos em 2009 de 5,9% foi publicado na manha desta quinta-feira (12) no Diário Oficial. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para mais de 20 mil medicamentos e 400 remédios homeopáticos.



O índice foi ajustado pela Câmara de Regulação do Mercado de medicamentos - Cmed, para mais de 20 mil medicamentos comuns. Para os remédios homeopáticos, fitoterápicos e cerca de outros 400 medicamentos, o reajuste fica liberado para cada fabricante.



Os laboratórios poderão aumentar o valor dos medicamentos a partir de 31 de março e congelados até março de 2010.



Segundo o secretário da Cmed, Luiz Milton o reajuste é normal para o início do ano. “Esse reajuste está previsto na legislação que determina que as empresas tem direito a um reajuste de preços no mês de março. O conceito do preço teto leva em consideração principalmente o IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ], medido pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] que deu 5,9% em 2008”, justifica.



Febrafarma

Em nota, a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) informou que os laboratórios tendem a aplicar reajustes inferiores ao teto, afirmando que "a dinâmica do mercado equaliza os preços". A entidade também criticou a carga tributária do setor, que atualmente está em 33,8%, em média.