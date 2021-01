Rodadas do Estadual podem sofrer alteração Sexta e sétima rodada coincidem com jogos da seleção brasileira válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A tabela do Campeonato Estadual deste ano vai sofrer alterações em duas rodadas. O motivo é a concorrência com os jogos da seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo.



Dessa forma, jogos marcados para os dias 29 de março e 1º de abril, sexta e sétima rodadas respectivamente, sofrerão alterações. O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) vai manter contato com os representantes dos clubes para definir até a terça-feira (24) as novas datas e horários.



Caso aconteçam as mudanças, a sexta rodada, marcada para domingo (29), deverá ser antecipada para o sábado (28), com os seguintes jogos: ABC x ASSU, Santa Cruz x Baraúnas e Potyguar x América.



Já a sétima rodada, prevista para a quarta-feira (1), deverá ser transferida para a quinta-feira (2) com o clássico ABC x América, no Machadão; ASSU x Santa Cruz e Baraúnas x Potyguar.



*Com informações da FNF