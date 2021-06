Handebol do RN, melhor do Nordeste, pede apoio para viajar a Teresina Mesmo sendo líder do ranking de seleções, comandada pelo treinador da seleção brasileira, equipe potiguar ainda não conseguiu ônibus para viajar.

A história se repete. O professor Flávio Tinoco, treinador da seleção do RN está de novo em luta inglória pelo esporte potiguar.



Sem patrocínio nenhum, ela tenta viabilizar a participação de da equipe potiguar no Campeonato Norte -Nordeste de Seleções, que será realizado dia 21 de abril, em Terezina.



Apesar dos incontáveis títulos conquistados para o nosso Estado, em competições nacionais, de seleções e clubes, o professor Flávio, que há dez anos é treinador da seleção brasileira, continua sem merecer atenção dos poderes públicos constituídos, aliás como todos que militam no esporte amador do Rio Grande do Norte.



Vale o registro de que a seleção do Rio Grande do Norte é a primeira do ranking do Nordeste, com ótimas chances de ganhar mais um título importante para o Estado. Ano passado, o professor Flávio Tinoco, na mesma situação de agora, e não tendo a quem recorrer, saiu às ruas junto com sua equipe para pedir ajuda nos sinais de trânsito.



A luta do professor Flávio Tinoco pela manutenção, divulgação e valorização do handebol não é de hoje. Essa dedicação lhe rendeu a indicação para dirigir a seleção brasileira. E já se vão longos dez anos.



O reconhecimento pelo muito que ele faz pelo esporte aconteceu no mês passado, quando o site Dez na Rede, na escolha dos melhores do esporte em 2008, dedicou prêmio da categoria especial ao nosso guerreiro do esporte.



Angustiado pela falta de apoio, vendo se aproximar a data do embarque e da competição, o professor Flávio Tinoco faz um apelo dramático a empresários, desportistas de um modo geral, enfim, todos que tenham condição de ajudar.



“Será que terei que ir novamente aos sinais de trânsito com as meninas para pedir dinheiro? Já fizemos todos os sacrifícios possíveis. Eu dei o material para a competição e viagem, elas (seus pais) se responsabilizarão pela alimentação, mas empacamos no transporte. Não sei mais o que fazer. Espero que alguém nos ajude”, pede o professor.



Quem estiver disposto a ajudar pode ligar para os fones 9983-3719 ou 9407-7460 e a partida de segunda-feira à noite ligar para 3234-6323.