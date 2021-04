Governadora propõe antecipação para 2009 do piso nacional dos professores A medida vai representar um ganho real de 14,93% e um acréscimo de R$ 780 mil mensais à folha de pagamento e de R$ 5 milhões ao ano.

A governadora Wilma de Faria vai antecipar para este ano o piso remuneratório dos professores que seria pago somente em 2010. A medida vai representar um ganho real de 14,93% e um acréscimo de R$ 780 mil mensais à folha de pagamento e de R$ 5 milhões ao ano.



A proposta foi apresentada pela própria governadora numa reunião no início da tarde desta com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte-RN), que durou quase duas horas, na sede da Governadoria.



Pela proposta apresentada, todos os professores que tem salário inicial abaixo de R$ 712,00 e salário final abaixo de R$ 2.542,00 serão beneficiados. Com isso, um professor de nível I e letra A (inicial), por exemplo, que recebe salário de R$ 681,00, vai passar a receber, já a partir deste ano, R$ 712,56. Já um professor de nível VI e letra j (final), vai passar de um salário de R$ 2.412,00 para R$ 2.542,00.



"Estamos fazendo o máximo, mas não podemos ser irresponsáveis. Não temos condições de oferecer mais que isso", disse a governadora. Ela explicou que seu governo vem corrigindo uma situação histórica para a categoria, que teve início com a implantação do Plano de Cargos e Salários para os professores, a gestão democrática nas escolas públicas e as promoções verticais e horizontais que começaram a partir dos professores nomeados em 2000.



"São conquistas e avanços que eram reivindicações antigas da categoria", lembrou Wilma de Faria. Ela ressaltou ainda que só a folha de pessoal da Educação leva 30% dos recursos destinados à pasta e que a mesma folha de pagamento saltou de R$ 18 milhões para R$ 51 milhões em seis anos.



A própria coordenadora geral do Sinte-RN, Fátima Cardoso, concordou que houve conquistas e avanços no governo Wilma de Faria. "O Plano de Cargos e Salários nos trouxe correções, não há como negar. Os aposentados, por exemplo, tiveram uma correção de 108%. O menor índice de correção para eles ocorreu em 2006 e foi de 103%", reconheceu a representante do Sindicato.



Wilma de Faria ressaltou que o pagamento das promoções verticais representará um impacto mensal de R$ 891,6 mil mensais e de R$ 9,1 milhões ao ano, beneficiando todos os professores. As promoções horizontais, por sua vez, trarão impactos à folha da ordem de R$ 241,4 mil mensais e de R$ 2,4 milhões ao ano.



As promoções horizontais beneficiarão mais de 3.330 professores. Já a promoção horizontal equivalente a 5% no salário e que beneficiará todos os professores provocará impacto mensal na folha de pagamento do Estado equivalente a R$ 1,048 milhão ao mês e R$ 6,6 milhões ao ano.



Para o secretário estadual de Educação, Ruy Pereira, a proposta do governo é única, "nenhum outro Estado apresentou proposta semelhante e, no entanto, só no Rio Grande do Norte a greve continua. Faço um apelo aos professores, afinal, são 330 mil alunos sem aula desde o dia 2 de março", frisou.



A coordenadora geral do Sinte-RN, Fátima Cardoso, apresentará a proposta do governo à categoria, na assembléia que o sindicato fará nesta quinta-feira (2), às 8h, no colégio Winston Churchill, no centro da Cidade.