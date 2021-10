Casa desaba e duas pessoas ficam feridas em Mãe Luíza

Foto: Fred Carvalho

O acidente aconteceu às 6h. “A casa foi construída em uma região de morro e sem o muro de arrimo. Com o acúmulo de água das chuvas que caíram nos últimos dias, um peso muito grande se juntou na parte de cima e a parede da casa não resistiu, desabando sobre o casal”, explicou o tenente Marcos Miranda, do Corpo de Bombeiros.Wuelder Francisco da Silva e Gislaine da Silva ficaram feridos no desabamento. “A gente dormindo no quarto e acordei com a parede caindo. Não pude fazer nada”, falou Wuelder, que teve apenas escoriações leves no rosto.Gislaine da Silva teve de ser levada ao pronto-socorro Clóvis Sarinho. Como dormia mais próximo à parede, ela foi mais atingida pelos escombros.Ainda na manhã desta segunda-feira uma equipe da Defesa Civil vai ao local para avaliar outras residências. “Não posso adiantar muita coisa porque é preciso um laudo técnico, mas é visível que outras casas ainda podem desabar por estarem na mesma situação, ou seja, foram construídas sem um muro de arrimo. E nesses casos é melhor prevenir para evitar incidentes maiores”, falou o tenente Miranda.