Governo do Estado já devolveu R$ 10 milhões da Lei Kandir Em encontro com produtores de melão, na cidade de Mossoró, Wilma também assegurou uma nova linha de crédito do BNDES para o setor.

Dos R$ 14 milhões de créditos previstos pela Lei Kandir para serem devolvidos aos produtores de frutas do Rio Grande do Norte, a governadora Wilma de Faria anunciou hoje (26) que, desde 2006, R$ 10 milhões já foram repassados pelo Estado à categoria.



A devolução de impostos prevista na Lei Kandir, e que beneficia as empresas exportadoras, é a principal reivindicação dos produtores de melão que se reuniram com a governadora na manhã desta quinta-feira, no Garbos Trade Hotel, em Mossoró.



Wilma de Faria anunciou ainda uma boa notícia para os produtores de melão. Ela obteve, junto ao BNDES, uma linha de crédito especial, com juros diferenciados, para os fruticultores da região Oeste.



A governadora ligou para o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e obteve a garantia de que os fruticultores contarão com uma linha especial, semelhante à oferecida a produtores de Pernambuco e Bahia.



Os fruticultores potiguares vêm sofrendo com a crise internacional, que resultou na redução das compras de frutas por parte dos europeus, principal mercado consumidor, e isso irá exigir corte nos gastos, para redução no preço do produto.



No Rio Grande do Norte, a fruticultura é responsável pela geração de cerca de 28 mil empregos diretos e 84 mil indiretos.