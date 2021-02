Campeonato Carioca: tudo embolado nas cabeças dos grupos Botafogo, Flamengo e Bangu tem 10 pontos cada no Grupo B; no Grupo A, o Vasco venceu e emparelhou com o Fluminense.

Depois de mais uma rodada pela Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - embolou tudo no Grupo B da competição.



O Flamengo venceu o Madureira na casa do adversário, 4 a 2 (3 gols de Josiel e um de Juan para o Fla; Bruno e Alex Alves descontaram para o Madureira); o Botafogo empatou com o Americano, 2 a 2 (gols de Victor Simões e Reinaldo para o Botafogo; Ernani e Kleza para o Americano); e o Bangu venceu a Cabofriense pela contagem mínima (1 a zero, gol de Somália).



Resultado: Botafogo, Flamengo e Bangu agora têm 10 pontos cada - o que separa um do outro são os tênues critérios de desempate, e assim eles ocupam, na sequência, o primeiro, segundo e o terceiro lugares.



O grupo A também não escapou da "embolada". O Vasco venceu o Mesquita de virada, 2 a 1 - e agora tem 15 pontos, mesma marca do Fluminense.





Eis os resultados da rodada:



Ontem (24.03)

Friburguense 1 x 3 Fluminense



Hoje (25.03)

Bangu 1 x 0 Cabofriense

Madureira 2 x 4 Flamengo

Resende 3 x 1 Boavista

Macaé 3 x 1 Duque de Caxias

Botafogo 2 x 2 Americano

Tigres do Brasil 2 x 2 Volta Redonda

Vasco 2 x 1 Mesquita