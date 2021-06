PRF apreende R$ 112 mil em bijuterias

Divulgação

A ação foi realizada na tarde desta terça-feira (7), por volta das 15h30. A mercadoria encontrava-se embaixo do banco traseiro do veiculo Gol de placas, HXW 6572-CE, acondicionada em mostruários, dentro de sacolas de plásticos.As bijuterias que vinham de Fortaleza para Natal eram transportadas por Francisco Wlademir Batista, de 44 anos, e por Francisco Denilson de Almeida, de 39 anos. O material estava sem a devida comprovação fiscal.Após abordagem, a ocorrência foi encaminhada ao fisco estadual que esteve presente no local, onde lavrou multa no valor de R$ 70.