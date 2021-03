Nélter Queiroz critica secretário de Segurança Pública

Luana Ferreira

“A segurança está anestesiada, sem criatividade. A sociedade do Rio Grande do Norte não conhece o secretário de Segurança, que inclusive no carnaval teve que dar uma carteirada, num ato de abuso de poder, quando foi barrado por um segurança em Pirangi”, disse o deputado Nélter Queiroz.O parlamentar completou dizendo que “a governadora deve chamar o secretário e dar um prazo para ele apresentar resultados. Se a situação não mudar ele tem que sair. No momento só existe segurança para o próprio secretário. Quem vai ao gabinete dele encontra muitos policiais armados. Mas o povo do Rio Grande do Norte está sem segurança”.Nélter afirmou ainda que o secretário está fazendo mudanças em delegacias, afastando delegados experientes, citando como exemplo a de Roubos e Furtos, onde Márcio Delgado foi substituído por uma delegada.O deputado disse ainda que conversou com a governadora Wilma de Faria e sugeriu que seja feita uma operação por todas as regiões do Estado, utilizando o helicóptero da Polícia para inibir a ação dos marginais, com o que concordou a governadora.“As operações são feitas apenas para apreender motos e carros dos mais pobres, que não têm condições de pagar as taxas em dia? Os bandidos estão agindo livremente. A droga está se espalhando por todas as regiões do Estado. A obra mais importante agora para a governadora é a garantia da segurança para o povo do Rio Grande do Norte. É o resgate da cidadania. O secretário não é de agir. O que está acontecendo? Quando o governo quer, resolve”, afirmou.Em aparte, o deputado Lavoisier Maia (PSB) disse que o secretário não ouve ninguém, mas tem que ouvir a governadora. E concordou com o deputado Nélter Queiroz sobre um prazo para apresentar resultados. “Ou melhora ou sai. Se a governadora não tomar uma providência, a situação vai piorar”.