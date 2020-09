PF prende empresário com munição dentro da bagagem no Augusto Severo Fato aconteceu na madrugada do sábado quando o homem de 44 anos tentava embarcar rumo a Buenos Aires, na Argentina.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte prendeu na madrugada do sábado (7), no aeroporto internacional Augusto Severo, um empresário natalense, 44, que tentava embarcar para Buenos Aires, na Argentina, conduzindo na bolsa de um notebook, sete cartuchos de revólver calibre 38.



A prisão ocorreu às 2h50 no momento em que os pertences de mão do passageiro foram submetidos ao raio X. Levado para a Superintendência da PF, o empresário em depoimento disse que a munição encontrada não era de sua propriedade e muito menos sabia informar como ela foi parar no interior da valise.



Estatuto do desarmamento

Diferentemente do que se possa imaginar, não apenas o porte ilegal de arma constitui crime e pode levar uma pessoa a ser presa. A Lei 10.826, em seu artigo 14, prevê pena de 2 a 4 anos e o pagamento de multa, para quem porta munição sem autorização e em desacordo com a determinação legal.