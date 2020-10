Vasco goleia o Botafogo no Maracanã de 4 a 1 O jogador Carlos Alberto teve grande atuação contra o ex-time e marcou o qaurto da goleada.

Vascão goleia o Botafogo no Maracanã







Élton marcou dois gols no clássico





Na noite desta quinta-feira (12/03), o Vasco goleou o Botafogo por 4x1, no Maracanã, pela 2ª rodada da Taça Rio. Com gols de Élton (2), Léo Lima e Carlos Alberto, o Gigante da Colina fica na liderança do Grupo A com 6 pontos e vantagem no saldo de gols sobre o Fluminense.



O time do técnico Dorival Júnior volta a campo no domingo (15/03), às 16h, para enfrentar o Boavista, em Bacaxá.





O jogo



Com personalidade, o Vasco não perdeu tempo diante do campeão da Taça Guanabara. Logo aos 2 minutos, o time de São Januário fez a alegria da torcida no Maracanã. Jéferson arrancou da intermediária de defesa, passou por dois adversários e tocou para Carlos Alberto, que achou Élton.



O atacante entrou na área e bateu cruzado: Vascão 1x0. Mesmo com a vantagem no placar, o Cruzmaltino continuou no ataque. Aos 7, Carlos Alberto deu o passe para Alex Teixeira, que chutou para fora.



O jogo era movimentado e o Botafogo também criou sua chance dois minutos depois, mas Tiago defendeu o chute de Jean Carioca. Aos 17, o alvinegro voltou a assustar.



Juninho soltou uma bomba em cobrança de falta mas mandou para fora. O Vasco quase ampliou aos 30 minutos. Alex Teixeira entrou na frente de Renan, mas chutou em cima do goleiro.



Na volta do intervalo, o filme do 1º tempo quase se repetiu. Aos 2 minutos, Élton limpou o lance mas desperdiçou a chance de gol. Aos 16, não teve jeito: o matador da Colina não perdoou. Rodrigo Pimpão avançou pela esquerda e tocou para Élton, que limpou Renan e bateu para o fundo das redes: 2x0.



Quando a vitória parecia encaminhada, o Vasco ficou com um jogador a menos aos 18 minutos com a expulsão de Nilton, após falta em Gabriel.



O Botafogo aproveitou o momento e diminuiu aos 25. Thiaguinho tabelou com Victor Simões e descontou. Mas o Gigante da Colina era melhor em campo. No minuto seguinte, Ramon fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Por pouco Pimpão não marcou.



Um minuto após foi a vez do zagueiro Fernando desperdiçar. Livre, ele chutou para Renan defender. Aos 30, Carlos Alberto assustou os alvinegros. A finalização passou perto.



O gol que parecia maduro, virou realidade aos 38. Paulo Sérgio entrou em velocidade e foi empurrado por Gabriel. Pênalti que Léo Lima, com paradinha e tudo, converteu.



E ainda teve tempo para mais um. Aos 45 minutos, Rodrigo Pimpão arrancou pela esquerda e passou para Carlos Alberto, que teve tranquilidade para limpar um marcador e colocar à direita de Renan: Vascão 4x1.





Ficha técnica: Botafogo 1 x 4 Vasco

Local: Maracanã

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistentes: Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

Renda: R$ 487.902,00

Público: 30.290 pagantes / 32.626 presentes

Gols: Élton aos 2 minutos do 1º tempo; Élton aos 16, Thiaguinho aos 25, Léo Lima aos 38 e Carlos Alberto aos 45 minutos do 2º tempo.



Cartões amarelos: Fahel, Emerson, Alessandro, Léo Silva e Victor Simões(Botafogo); Fernando, Jéferson, Alex Teixeira, Élton, Carlos Alberto e Mateus (Vasco).

Expulsões: Nilton (Vasco) aos 17, Gabriel aos 37 e Diego aos 43 minutos do 2º tempo.



BOTAFOGO

Renan; Alessandro, Emerson (Gabriel), Juninho e Thiaguinho; Leandro Guerreiro; Fahel, Léo Silva (Diego) e Maicosuel; Jean Carioca (Laio) e Victor Simões. Técnico: Ney Franco.



VASCO

Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Nilton, Jéferson (Mateus) e Carlos Alberto; Alex Teixeira (Rodrigo Pimpão) e Élton (Léo Lima). Técnico: Dorival Júnior.